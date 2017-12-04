Улюкаев пытался представить себя в суде жертвой провокации, но безуспешно - прокурор

Гособвинение считает, что бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев пытается сделать из себя жертву провокации, но на самом деле такой не является.
"Пойманный с поличным Улюкаев попытался представить себя жертвой провокации Сечина, но это не так", - заявил прокурор Борис Непорожный в ходе прений сторон в Замоскворецком суде Москвы.
"Почему будучи занятым Улюкаев не предложил Сечину самому приехать в министерство? Кроме того, не понятно, что помешало Улюкаеву уже в "Роснефти" обсудить с Сечиным условия сделки по приватизации и поручение президента? Потому что задача, ради которой он приехал, уже была выполнена", - сказал прокурор.
Гособвинитель обратил внимание суда на то, что А.Улюкаев лично получил от И.Сечина сумку с деньгами, и экс-министр точно знал, что в ней находится.
"Фраза Сечина: "Вот, забирай, клади и пойдём" является основополагающей и ставит все на свои места. Улюкаев говорит: "Да", точно понимая, что речь идёт не об исполнении поручения президента. В данном случае, эта фраза Сечина была бы неуместна и некорректна", - сказал прокурор.
Азербайджан увеличит миротворческий контингент в Афганистане в I квартале 2018 года - Минобороны
Президент Азербайджана и спецпредставитель ЕС обменялись мнениями по карабахскому урегулированию
Азербайджан за 10 месяцев 2017г увеличил доходы от экспорта овощей на $184 млн
Венесуэла создаст собственную криптовалюту, обеспеченную запасами нефти, золота и алмазов
Среднемесячная зарплата в Баку на 33% больше аналогичного показателя по стране
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 4 человека, еще 8 пострадали – МВД
Пожарные эвакуировали в Баку 34 жильцов жилого дома, в котором возник пожар - МЧС
Cеnub-2000 выполнит работы по благоустройству в Гахе на 3 млн манатов
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Nar продемонстрирует свои новейшие продукты на выставке BakuTel
Подключись к одному из пакетов Full оператора Nar, пользуйся неиспользованными бонусами в следующем месяце!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ