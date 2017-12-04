Улюкаев пытался представить себя в суде жертвой провокации, но безуспешно - прокурор

Гособвинение считает, что бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев пытается сделать из себя жертву провокации, но на самом деле такой не является.

"Пойманный с поличным Улюкаев попытался представить себя жертвой провокации Сечина, но это не так", - заявил прокурор Борис Непорожный в ходе прений сторон в Замоскворецком суде Москвы.

"Почему будучи занятым Улюкаев не предложил Сечину самому приехать в министерство? Кроме того, не понятно, что помешало Улюкаеву уже в "Роснефти" обсудить с Сечиным условия сделки по приватизации и поручение президента? Потому что задача, ради которой он приехал, уже была выполнена", - сказал прокурор.

Гособвинитель обратил внимание суда на то, что А.Улюкаев лично получил от И.Сечина сумку с деньгами, и экс-министр точно знал, что в ней находится.

"Фраза Сечина: "Вот, забирай, клади и пойдём" является основополагающей и ставит все на свои места. Улюкаев говорит: "Да", точно понимая, что речь идёт не об исполнении поручения президента. В данном случае, эта фраза Сечина была бы неуместна и некорректна", - сказал прокурор.