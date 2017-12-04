Правящая в Баварии партия ХСС выдвинула кандидата на местные выборы

Германская партия Христианско-социальный союз (ХСС), правящая в федеральной земле Бавария и союзная Христианско-демократическому союзу, утвердила министра финансов Маркуса Зёдера кандидатом в премьер-министры на местных выборах, сообщает в понедельник телеканал АРД.

Выборы планируется провести в начале 2018 года.

Решение о выдвижении М.Зёдера члены партии встретили стоя и с аплодисментами, отмечает АРД.

"Политик - это всегда достижение всей команды, один он ничего не сможет сделать", - сказал М.Зёдер на партийном заседании фракции ХСС в ландтаге (местном парламенте).

Ранее лидер ХСС и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер объявил, что он не будет выдвигать свою кандидатуру на местные выборы. Однако он планирует остаться во главе партии и намерен принять участие в выборах председателя партии в декабре, добавляет АРД.