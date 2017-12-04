Правящая в Баварии партия ХСС выдвинула кандидата на местные выборы

Германская партия Христианско-социальный союз (ХСС), правящая в федеральной земле Бавария и союзная Христианско-демократическому союзу, утвердила министра финансов Маркуса Зёдера кандидатом в премьер-министры на местных выборах, сообщает в понедельник телеканал АРД.
Выборы планируется провести в начале 2018 года.
Решение о выдвижении М.Зёдера члены партии встретили стоя и с аплодисментами, отмечает АРД.
"Политик - это всегда достижение всей команды, один он ничего не сможет сделать", - сказал М.Зёдер на партийном заседании фракции ХСС в ландтаге (местном парламенте).
Ранее лидер ХСС и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер объявил, что он не будет выдвигать свою кандидатуру на местные выборы. Однако он планирует остаться во главе партии и намерен принять участие в выборах председателя партии в декабре, добавляет АРД.
Азербайджан увеличит миротворческий контингент в Афганистане в I квартале 2018 года - Минобороны
Президент Азербайджана и спецпредставитель ЕС обменялись мнениями по карабахскому урегулированию
Азербайджан за 10 месяцев 2017г увеличил доходы от экспорта овощей на $184 млн
Венесуэла создаст собственную криптовалюту, обеспеченную запасами нефти, золота и алмазов
Среднемесячная зарплата в Баку на 33% больше аналогичного показателя по стране
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 4 человека, еще 8 пострадали – МВД
Пожарные эвакуировали в Баку 34 жильцов жилого дома, в котором возник пожар - МЧС
Cеnub-2000 выполнит работы по благоустройству в Гахе на 3 млн манатов
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Nar продемонстрирует свои новейшие продукты на выставке BakuTel
Подключись к одному из пакетов Full оператора Nar, пользуйся неиспользованными бонусами в следующем месяце!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ