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Дальнее зарубежье 04.12.2017 15:40

Правящая в Баварии партия ХСС выдвинула кандидата на местные выборы

Германская партия Христианско-социальный союз (ХСС), правящая в федеральной земле Бавария и союзная Христианско-демократическому союзу, утвердила министра финансов Маркуса Зёдера кандидатом в премьер-министры на местных выборах, сообщает в понедельник телеканал АРД.

Выборы планируется провести в начале 2018 года.

Решение о выдвижении М.Зёдера члены партии встретили стоя и с аплодисментами, отмечает АРД.

"Политик - это всегда достижение всей команды, один он ничего не сможет сделать", - сказал М.Зёдер на партийном заседании фракции ХСС в ландтаге (местном парламенте).

Ранее лидер ХСС и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер объявил, что он не будет выдвигать свою кандидатуру на местные выборы. Однако он планирует остаться во главе партии и намерен принять участие в выборах председателя партии в декабре, добавляет АРД.

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Тэги: ФРГ, БАВАРИЯ, ПАРТИЯ, КАНДИДАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]