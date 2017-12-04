Доверие инвесторов к еврозоне снизилось в декабре с максимума за 10 лет

Индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны в декабре уменьшился с ноябрьского уровня, который был рекордным за 10 лет.

Рассчитываемый Sentix индекс доверия понизился в текущем месяце до 31,1 пункта с 34 пунктов в ноябре, тогда как экономисты в среднем ожидали лишь незначительного снижения - до 33,6 пункта, пишет Financial Times.

Эксперты отмечают, что уходящий год является успешным для экономики валютного блока, поскольку ВВП крупнейших членов еврозоны, включая Германию, продолжает расти высокими темпами, несмотря на политические проблемы. Однако снижение индекса доверия может говорить о том, что инвесторы взяли паузу для оценки ситуации.

Sentix рассчитывается в первые дни каждого месяца на основе опроса более 4 тыс. инвесторов.