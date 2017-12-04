Доверие инвесторов к еврозоне снизилось в декабре с максимума за 10 лет

Индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны в декабре уменьшился с ноябрьского уровня, который был рекордным за 10 лет.
Рассчитываемый Sentix индекс доверия понизился в текущем месяце до 31,1 пункта с 34 пунктов в ноябре, тогда как экономисты в среднем ожидали лишь незначительного снижения - до 33,6 пункта, пишет Financial Times.
Эксперты отмечают, что уходящий год является успешным для экономики валютного блока, поскольку ВВП крупнейших членов еврозоны, включая Германию, продолжает расти высокими темпами, несмотря на политические проблемы. Однако снижение индекса доверия может говорить о том, что инвесторы взяли паузу для оценки ситуации.
Sentix рассчитывается в первые дни каждого месяца на основе опроса более 4 тыс. инвесторов.
Азербайджан увеличит миротворческий контингент в Афганистане в I квартале 2018 года - Минобороны
Президент Азербайджана и спецпредставитель ЕС обменялись мнениями по карабахскому урегулированию
Таможенники Азербайджана предотвратили попытку сбыта 6 кг контрабандного гашиша из Ирана
Среднемесячная зарплата в Баку на 33% больше аналогичного показателя по стране
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 4 человека, еще 8 пострадали – МВД
Cеnub-2000 выполнит работы по благоустройству в Гахе на 3 млн манатов
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
Швейцария готова способствовать политике разрядки в отношениях Грузии и России - президент
Главарь ИГИЛ аль-Багдади жив и скрывается на границе Ирака и Сирии - СМИ
На Мальте задержаны восемь человек за причастность к убийству журналистки, связанной с "Панамским досье"
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Nar продемонстрирует свои новейшие продукты на выставке BakuTel
Подключись к одному из пакетов Full оператора Nar, пользуйся неиспользованными бонусами в следующем месяце!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ