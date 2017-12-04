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СНГ 04.12.2017 14:23

Назарбаев утвердил трехлетний бюджет Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2018-2020 годы", сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2018 году предусмотрены в размере 5,528 трлн тенге (331,22/$1), расходы - 9,218 трлн тенге, дефицит - 639,6 млрд тенге (1,1% ВВП).

Доходы республиканского бюджета в 2019 году (без учета трансфертов) запланированы в объеме 6,404 трлн тенге, в 2020 году - 7,176 трлн тенге, расходы 9,798 трлн тенге и 10,220 трлн тенге соответственно. Дефицит бюджета в 2019 году составит 608 млрд тенге (1% ВВП), в 2020 году - 653,5 млрд тенге (1% ВВП).

Реальный рост ВВП в 2018 году прогнозируется на уровне 3,1% с последующим увеличением до 4,2% в 2022 году. Среднегодовой темп роста ВВП в предстоящий пятилетний период составит 3,7%.

Целевой коридор инфляции в 2018 году сохранен в пределах 5-7%, 4-6% в 2019 году с последующим замедлением до 3-4% в 2020-2022 годах.

Глава Казахстана также подписал закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2018-2020 годы".

Согласно закону, с 2020 года размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет будет зафиксирован и составит 2 трлн тенге.

Для этого предлагается постепенное снижение размера трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет. Таким образом, в 2018 году сумма составит 2,6 трлн тенге, в 2019 году - 2,3 трлн тенге, в 2020 и в последующие годы по 2 трлн тенге.

В 2017 году гарантированный и целевой трансферты из Нацфонда составляют 2,88 трлн тенге и 1,535 трлн тенге соответственно.

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Тэги: КАЗАХСТАН, БЮДЖЕТ, ЗАКОН, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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