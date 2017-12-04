Иран осуждает милитаристское поведение Израиля в Сирии, которое создает проблемы в регионе - Лариджани

Агрессивное поведение Израиля в отношении Сирии негативно влияет на ситуацию в ближневосточном регионе, эти действия не увенчаются успехом, заявил в понедельник спикер парламента Ирана Али Лариджани.

"У израильтян всегда было агрессивное поведение по отношению к Сирии, и это поведение всегда создает проблемы для региона", - сказал А.Лариджани журналистам в Москве.

"Поведение Израиля в Сирии, которое является милитаристским, нами осуждается", - подчеркнул он.

"К сожалению, эта страна и некоторые другие страны преследуют приключенческую политику в регионе, но они не достигнут успеха", - сказал А.Лариджани.