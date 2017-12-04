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Дальнее зарубежье 04.12.2017 14:37

Иран осуждает милитаристское поведение Израиля в Сирии, которое создает проблемы в регионе - Лариджани

Агрессивное поведение Израиля в отношении Сирии негативно влияет на ситуацию в ближневосточном регионе, эти действия не увенчаются успехом, заявил в понедельник спикер парламента Ирана Али Лариджани.

"У израильтян всегда было агрессивное поведение по отношению к Сирии, и это поведение всегда создает проблемы для региона", - сказал А.Лариджани журналистам в Москве.

"Поведение Израиля в Сирии, которое является милитаристским, нами осуждается", - подчеркнул он.

"К сожалению, эта страна и некоторые другие страны преследуют приключенческую политику в регионе, но они не достигнут успеха", - сказал А.Лариджани.

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Тэги: ИРАН, ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]