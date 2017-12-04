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СНГ 04.12.2017 14:38

10 человек травмировались при падении в кювет автобуса в западной Украине

Автобус с двумя десятками пассажиров занесло на повороте в Львовской области, и он перевернулся в кювет, в результате чего 10 человек получили телесные повреждения, из них пятеро госпитализированы.

Как сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Львовской области, ДТП произошло 3 декабря на автодороге Сходница-Песочное в селе Рудники Николаевского района Львовской области. По информации полиции, 57-летний водитель автобуса не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего автобус занесло при выходе из поворота, и он перевернулся в кювет. Автобус осуществлял нерегулярные перевозки, в салоне находилось 20 пассажиров.

Вследствие ДТП с телесными повреждениями в хирургическое отделение госпитализированы пять пассажиров. Еще пять пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью.

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Тэги: УКРАИНА, ДТП, АВТОБУС, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]