10 человек травмировались при падении в кювет автобуса в западной Украине

Автобус с двумя десятками пассажиров занесло на повороте в Львовской области, и он перевернулся в кювет, в результате чего 10 человек получили телесные повреждения, из них пятеро госпитализированы.
Как сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Львовской области, ДТП произошло 3 декабря на автодороге Сходница-Песочное в селе Рудники Николаевского района Львовской области. По информации полиции, 57-летний водитель автобуса не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего автобус занесло при выходе из поворота, и он перевернулся в кювет. Автобус осуществлял нерегулярные перевозки, в салоне находилось 20 пассажиров.
Вследствие ДТП с телесными повреждениями в хирургическое отделение госпитализированы пять пассажиров. Еще пять пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью.
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