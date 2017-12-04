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Дальнее зарубежье 04.12.2017 16:32

Великобритания и ЕС близки к завершению первой фазы переговоров о Brexit

Великобритания и Евросоюз в понедельник могут заключить соглашение, которое определит условия выхода страны из ЕС (Brexit).

Европейские лидеры ранее четко дали понять британскому премьер-министру Терезе Мэй, что 4 декабря - это последний день, когда может быть завершена работа над согласованием первого этапа соглашения, если она хочет "существенных подвижек" в обсуждении темы взаимодействия Лондона и Брюсселя к очередному саммиту ЕС 14-15 декабря, пишет газета Financial Times.

Ключевыми моментами, которые сторонам необходимо согласовать до подписания соглашения между Т.Мэй и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, являются статус границы между Северной Ирландией и членом ЕС Ирландией, а также будущая роль европейских судов в Великобритании.

Вопрос ирландской границы может оказаться камнем преткновения в переговорах, сообщили газете дипломаты, вовлеченные в обсуждение этой проблемы.

Источник FT в ирландской делегации заявил, что соглашение по этому вопросу "по-прежнему висит на волоске", и сигналов прорыва в переговорах нет.

Вице-премьер Ирландии Саймон Ковени, отвечающий за переговоры о Brexit, заявил, выступая на радиостанции RTE, что в минувшие выходные был достигнут некоторый прогресс по вопросу границы. Тем не менее, окончательных результатов нет, отметил он.

Подписание соглашения Т.Мэй и Ж.-К.Юнкером положит конец первой фазе переговоров о Brexit, посвященной, главным образом, распутыванию клубка связей между Лондоном и ЕС.

В конце ноября Великобритания и ЕС достигли принципиальной договоренности об объеме финансовых обязательств Лондона, который может составить 40-60 млрд евро.

Ожидается, что формальное решение о переходе к заключительной фазе переговоров должно быть принято на саммите ЕС 14-15 декабря в Брюсселе.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ


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