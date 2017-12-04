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Дальнее зарубежье 04.12.2017 16:43

Генсек НАТО отводит России и Китаю особую роль в урегулировании ситуации вокруг КНДР

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай играют особую роль в урегулировании ситуации вокруг КНДР.

"Я считаю важным напомнить, что у России и Китая особая роль и возможности в этом вопросе, отчасти потому, что они члены Совбеза ООН, но еще и потому, что они соседствуют с КНДР", - сказал генсек на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, североатлантический альянс продолжит "оказывать максимальное давление на Северную Корею".

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Тэги: НАТО, КНДР, РФ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]