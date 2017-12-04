Генсек НАТО отводит России и Китаю особую роль в урегулировании ситуации вокруг КНДР

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай играют особую роль в урегулировании ситуации вокруг КНДР.

"Я считаю важным напомнить, что у России и Китая особая роль и возможности в этом вопросе, отчасти потому, что они члены Совбеза ООН, но еще и потому, что они соседствуют с КНДР", - сказал генсек на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, североатлантический альянс продолжит "оказывать максимальное давление на Северную Корею".