Порошенко заявил о недопустимости давления на СМИ, а тем более их блокирования

Президент Петр Порошенко заявил о недопустимости давления на средства массовой информации на Украине и их блокирования.
"Любое давление на средства массовой информации, а тем более их блокировка - недопустимы. Также недопустимы попытки оправдывать действия страны-агрессора против Украины, подыгрывание российской пропаганде, в том числе и в таких вопросах как оценка Революции достоинства", - написал президент Украины на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.
Вместе с тем П.Порошенко добавил, что иногда такие действия в виде блокирования являются реакцией на бездействие тех органов, которые должны оперативно реагировать на информационную политику СМИ.
"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен более эффективно осуществлять регулирование медиапространства", - заявил глава государства.
3 декабря в Киеве неизвестные в камуфляже и балаклавах заблокировали мешками с въезд в офис телеканала NewsOne в Киеве, заявляя, что не согласны с информационной политикой, которую проводит канал.
Сами участники блокирования в эфире телеканала заявили, что они проводят "символическую акцию", в ходе которой требуют от внефракционного нардепа и владельца телеканала Евгения Мураева извинений за высказывания о событиях на майдане в 2014 году, которые он назвал "государственным переворотом власти".
4 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывал активистов, заблокировавших в минувшее воскресенье телеканал NewsOne, прекратить акцию, а владельцам и редакторам телеканала рекомендует прекратить провоцировать людей.
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