Генсек НАТО выразил обеспокоенность в связи с разработками в Иране ракет, способных достичь Европы

Североатлантический альянс обеспокоен разработками в Иране новых баллистических ракет, способных достичь Европы, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы видим, что Иран продолжает разработки новых баллистических ракет, повышающие дальность поражения, продолжает испытывать новые ракеты, что, конечно, вызывает обеспокоенность союзников НАТО, особенно в Европе", - сказал Й.Столтенберг.
Генсек НАТО подчеркнул, что Североатлантический альянс поддерживает соглашение "шестерки" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ирана, соблюдение которой гарантирует прекращение разработок ядерного оружия в Иране.
"Это одна из причин, почему НАТО должна адаптироваться и быть готовой отвечать на подобные угрозы. НАТО сейчас улучшает и укрепляет систему противоракетной обороны", - добавил Й.Столтенберг.
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