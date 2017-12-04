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Дальнее зарубежье 04.12.2017 15:05

Генсек НАТО выразил обеспокоенность в связи с разработками в Иране ракет, способных достичь Европы

Североатлантический альянс обеспокоен разработками в Иране новых баллистических ракет, способных достичь Европы, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы видим, что Иран продолжает разработки новых баллистических ракет, повышающие дальность поражения, продолжает испытывать новые ракеты, что, конечно, вызывает обеспокоенность союзников НАТО, особенно в Европе", - сказал Й.Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что Североатлантический альянс поддерживает соглашение "шестерки" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ирана, соблюдение которой гарантирует прекращение разработок ядерного оружия в Иране.

"Это одна из причин, почему НАТО должна адаптироваться и быть готовой отвечать на подобные угрозы. НАТО сейчас улучшает и укрепляет систему противоракетной обороны", - добавил Й.Столтенберг.

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Тэги: ИРАН, РАКЕТЫ, НАТО, ГЕНСЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]