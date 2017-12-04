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СНГ 04.12.2017 17:16

НАТО продолжит оказывать Украине политическую и практическую поддержку - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещал продолжить поддерживать Украину в борьбе страны с вызовами.

"На прошлой неделе у меня была очень хорошая встреча с президентом (Украины) Порошенко, он был у меня дома. Мы обсуждали борьбу с вызовами, стоящими перед Украиной, особенно попытки России дестабилизировать ситуацию, особенно на востоке страны", - сказал генсек на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, он "вновь подтвердил решительную поддержку территориальной целостности Украины".

"Я повторил, что мы продолжим оказывать Украине политическую и практическую поддержку", - отметил Й.Столтенберг.

Генсек напомнил, что "Североатлантический совет недавно посещал Киев".

"У нас было много встреч на различных уровнях. Вскоре у нас состоится встреча комиссии "НАТО - Украина, поэтому наш диалог продолжается", - подытожил Й.Столтенберг.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, УКРАИНА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]