Госнефтефонд Азербайджана в ноябре сократил продажу инвалюты на аукционах на 34,5%, за 11 месяцев – сократил на 34%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в ноябре 2017 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $208,9 млн, отмечается в сообщении фонда.
"ГНФАР на валютных аукционах в течение ноября текущего года продал инвалюты на сумму $208,9 млн", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, ГНФАР в октябре 2017 года продал на валютных аукционах инвалюты на $318,7 млн. Таким образом, в ноябре 2017 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с октябрем 2017 года сократился на 34,5%.
В целом, в январе-ноябре текущего года ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $3 млрд 23,62 млн (спад на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - ИФ)
ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.
ГНФАР в 2016 году продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $4,9 млрд, что на 37,5% ниже, чем в 2015 году.
Н.Аббасова
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