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Финансы 04.12.2017 15:10

Госнефтефонд Азербайджана в ноябре сократил продажу инвалюты на аукционах на 34,5%, за 11 месяцев – сократил на 34%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в ноябре 2017 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $208,9 млн, отмечается в сообщении фонда.

"ГНФАР на валютных аукционах в течение ноября текущего года продал инвалюты на сумму $208,9 млн", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в октябре 2017 года продал на валютных аукционах инвалюты на $318,7 млн. Таким образом, в ноябре 2017 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с октябрем 2017 года сократился на 34,5%.

В целом, в январе-ноябре текущего года ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $3 млрд 23,62 млн (спад на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - ИФ)

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

ГНФАР в 2016 году продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $4,9 млрд, что на 37,5% ниже, чем в 2015 году.

Н.Аббасова

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Тэги: ГНФАР, ВАЛЮТА, ПРОДАЖА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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