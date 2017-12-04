Азербайджан 6 декабря отправит экспортную миссию в Саудовскую Аравию

Азербайджан 6-8 декабря отправит экспортную миссию в Джидду (Саудовская Аравия), сообщает министерство экономики.
"В состав экспортной миссии войдут представители 13 азербайджанских компаний, занимающихся производством фруктовых соков, сухофруктов, консервированной продукции, меда, чая, мясной и молочной продукции и их переработкой", - отмечается в сообщении.
По данным Минэкономики, в рамках миссии азербайджанские предприниматели посетят сети крупных супермаркетов Саудовской Аравии и проведут двухсторонние встречи с представителями местных компаний.
Это 14-ая экспортная миссия, организованная Азербайджаном.
Азербайджан в 2016 году начал организовывать экспортные миссии с целью увеличения экспортных поставок.
Н.Аббасова
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