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Бизнес и законодательство 04.12.2017 15:13

Азербайджан 6 декабря отправит экспортную миссию в Саудовскую Аравию

Азербайджан 6-8 декабря отправит экспортную миссию в Джидду (Саудовская Аравия), сообщает министерство экономики.

"В состав экспортной миссии войдут представители 13 азербайджанских компаний, занимающихся производством фруктовых соков, сухофруктов, консервированной продукции, меда, чая, мясной и молочной продукции и их переработкой", - отмечается в сообщении.

По данным Минэкономики, в рамках миссии азербайджанские предприниматели посетят сети крупных супермаркетов Саудовской Аравии и проведут двухсторонние встречи с представителями местных компаний.

Это 14-ая экспортная миссия, организованная Азербайджаном.

Азербайджан в 2016 году начал организовывать экспортные миссии с целью увеличения экспортных поставок.

Н.Аббасова

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ЭКСПОРТ, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]