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Транспорт и связь 04.12.2017 15:20

В выставке Bakutel 2017 примут участие 192 компании

Очередная, 23-я выставка международная выставка «Телекоммуникации и информационные технологии» Bakutel 2017 пройдет 5-8 декабря 2017 года в Баку, заявил региональный директор ITE Group Эдвард Строон на пресс-конференции в понедельник

«В выставке Bakutel 2017 примут участие 192 компании из 20 стран мира, среди которых Азербайджан, Китай, Нидерланды, ОАЭ, Россия, США, Турция, Финляндия, Франция, Швеция и другие. 40% от общего количества участников составят постоянные экспоненты, 30% - дебютанты», - сказал он.

В числе новых участников выставки - BMC Software, Hikvision, Qmatic, Nexus Telecom и другие компании.

Также на Bakutel национальные стенды представят 10 стран - Иран, Италия, Грузия, Канада, ОАЭ, Россия, Словения, Турция, Франция, Хорватия. При этом Грузия участвует в выставке впервые.

В целом, на выставке будет представлено 19 разработок, среди которых: устройство и мобильное приложение, помогающие развить правильную осанку - Spinal; приложение Tabletka.az, позволяющее легко и в любое время найти нужное лекарство в аптеках Азербайджана; первая и единственная экологически чистая курьерская компания в Азербайджане VeloKuryer; Wand - умная ручка с временными чернилами, которая отправляет на смартфон любой набросок, сделанный от руки; разработки команды ИРС Джизги, работающей над производством национальных комиксов, игрушек, анимации и видео в патриотическом духе.

В этом году выставку посетят генеральный секретарь Международного союза электросвязи (ITU) Хаолин Жао, генсек Регионального содружества в области Связи (РСС) Нуреддин Мухитдинов, генсек Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Халил Ибрагим Акча.

В рамках выставки пройдет 2-е заседание министров информации и коммуникационных технологий стран членов ОЭС, встреча на высоком уровне по Транс-Евразийской супер информационной магистрали (TASIM), 5-й Региональный форум по управлению интернетом.

Кроме того, в рамках выставки состоится ИКТ-конференция на тему «Новые возможности в связанном мире».

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ВЫСТАВКА, КОМПАНИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]