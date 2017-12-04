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Дальнее зарубежье 04.12.2017 15:22

Афганские депутаты одобрили назначение 11 министров

Волеси Джирга (нижняя палата парламента Афганистана) в понедельник большинством голосов утвердила 11 из 12 предложенных президентом страны Ашрафом Гани кандидатов на посты глав министерств.

Процесс голосования транслировался основными телеканалами страны.

Лишь кандидат на пост министра недр и нефти Наргис Нихон не смогла заручиться поддержкой необходимого количества депутатов.

Бывший губернатор восточной провинции Нангархар Гол Ага Шерзай утвержден министром по делам границ и племен, министром обороны стал Тарик Шах Бахрами, министром внутренних дел - Вайс Бармак, министром общественных благ - Яма Яри, министра транспорта и воздушных сообщений - Мухаммад Хамид Тамоси, министром сельского хозяйства - Насир Ахмад Дурани, министром труда и социальных проблем - Файзулла Заки, министром высшего образования - Наджибулла Худжа Умари, министром возрождения и развития села - Муджиб Рахмон Карими, министром экономики - Мустафа Мастур, министром связи - Шахзад Гюль Ариби.

А.Гани поблагодарил депутатов за поддержку предложенных им министров правительства национального единства и выразил надежду, что новый кабинет будет успешным в служении стране и народу, сообщила пресс-служба главы афганского государства.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПАРЛАМЕНТ, МИНИСТРЫ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]