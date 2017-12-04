Афганские депутаты одобрили назначение 11 министров

Волеси Джирга (нижняя палата парламента Афганистана) в понедельник большинством голосов утвердила 11 из 12 предложенных президентом страны Ашрафом Гани кандидатов на посты глав министерств.
Процесс голосования транслировался основными телеканалами страны.
Лишь кандидат на пост министра недр и нефти Наргис Нихон не смогла заручиться поддержкой необходимого количества депутатов.
Бывший губернатор восточной провинции Нангархар Гол Ага Шерзай утвержден министром по делам границ и племен, министром обороны стал Тарик Шах Бахрами, министром внутренних дел - Вайс Бармак, министром общественных благ - Яма Яри, министра транспорта и воздушных сообщений - Мухаммад Хамид Тамоси, министром сельского хозяйства - Насир Ахмад Дурани, министром труда и социальных проблем - Файзулла Заки, министром высшего образования - Наджибулла Худжа Умари, министром возрождения и развития села - Муджиб Рахмон Карими, министром экономики - Мустафа Мастур, министром связи - Шахзад Гюль Ариби.
А.Гани поблагодарил депутатов за поддержку предложенных им министров правительства национального единства и выразил надежду, что новый кабинет будет успешным в служении стране и народу, сообщила пресс-служба главы афганского государства.
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