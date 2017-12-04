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Дальнее зарубежье 04.12.2017 15:37

НАТО планирует повышать мобильность своих сил в Европе - Столтенберг

Повышение мобильности сил НАТО в Европе является одним из первостепенных приоритетов альянса, заявил на пресс-конференции в понедельник генсек организации Йенс Столтенберг.

"Я надеюсь, мы сможем еще глубже сотрудничать с ЕС по более широкому спектру вопросов. Наша цель - добиться того, чтобы военная мобильность стала основой нашего сотрудничества", - сказал он.

По его словам, "в непредсказуемой обстановке безопасности нашим войскам и оборудованию необходимо перемещаться быстро и быть там, где они востребованы".

"Это жизненно важно для безопасности, при этом НАТО нуждается в поддержке национальных правительств и структур ЕС", - добавил Й.Столтенберг.

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Тэги: НАТО, ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО, УГЛУБЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]