НАТО планирует повышать мобильность своих сил в Европе - Столтенберг

Повышение мобильности сил НАТО в Европе является одним из первостепенных приоритетов альянса, заявил на пресс-конференции в понедельник генсек организации Йенс Столтенберг.
"Я надеюсь, мы сможем еще глубже сотрудничать с ЕС по более широкому спектру вопросов. Наша цель - добиться того, чтобы военная мобильность стала основой нашего сотрудничества", - сказал он.
По его словам, "в непредсказуемой обстановке безопасности нашим войскам и оборудованию необходимо перемещаться быстро и быть там, где они востребованы".
"Это жизненно важно для безопасности, при этом НАТО нуждается в поддержке национальных правительств и структур ЕС", - добавил Й.Столтенберг.
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