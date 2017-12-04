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Дальнее зарубежье 04.12.2017 17:31

Генсек НАТО видит растущую опасность со стороны северокорейских ракет

Последнее ракетное испытание КНДР показывает, что все члены альянса находятся в возможной зоне действия северокорейских ракет, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник на пресс-конференции.

"Мы видим, как дальность ракет (КНДР - ИФ) делает возможным для них достичь Европы и Северной Америки. Вот почему мы должны оказывать максимальное давление на Северную Корею дипломатическими мерами, политическими и особенно - полным и транспарентным выполнением экономических санкций, потому что это лучший способ предотвратить военный конфликт", - добавил генсек.

При этом он назвал действия КНДР "безрассудным и безответственным поведением".

Он подчеркнул, что НАТО адаптируется к ракетным угрозам и укрепляет потенциал противоракетной обороны. Й.Столтенберг напомнил о вводе объекта ПРО в Румынии, о строительстве объекта в Польше, о развертывании кораблей с ракетами-перехватчиками.

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Тэги: НАТО, КНДР, РАКЕТЫ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]