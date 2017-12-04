Генсек НАТО ценит приверженность Тиллерсона трансатлантическому партнерству

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что сообщения о возможном уходе с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона не повлияют на исход встречи глав МИД стран-членов альянса, и отметил, что высоко ценит его приверженность трансатлантическим отношениям и ждет встречи с ним.
По его словам, в НАТО умеют концентрироваться на главных задачах, не обращая внимания на слухи. "Я очень жду встречи с секретарем Тиллерсоном завтра. США являются нашим самым крупным союзником, и поэтому для нас очень важны их действия", - сказал он на пресс-конференции, комментируя сообщения о возможной отставке Р.Тиллерсона.
Генсек НАТО отметил, что намерен обсудить с госсекретарем США широкий спектр вопросов, в том числе борьбу с терроризмом и роль США в этой борьбе, ситуацию в Афганистане, сотрудничество НАТО и ЕС, а также принципы политики "открытых дверей"
Й.Столтенберг также отметил, что высоко ценит приверженность США и лично Р.Тиллерсона трансатлантическому партнерству.
"Мы видим эту приверженность не только в словах, но и в действиях Рекса Тиллерсона и американской администрации: США сейчас расширяют присутствие в Европе, увеличивая число своих войск и военной техники", - добавил он.
На прошлой неделе газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источник в администрации США сообщила, что в Белом доме планируют передать пост государственного секретаря США, который сейчас занимает Р.Тиллерсон, Майку Помпео, на данный момент занимающему пост главы ЦРУ.
Позже официальный представитель госдепартамента США Хизер Ноейрт заявила, что слухи о том, что Р.Тиллерсон может покинуть свой пост, являются неправдой.
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