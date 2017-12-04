Венесуэла создаст собственную криптовалюту, обеспеченную запасами нефти, золота и алмазов

Венесуэла создаст собственную криптовалюту, подтвержденную запасами нефти, газа, золота и алмазов, объявил президент страны Николас Мадуро по национальному телевидению.
Как сообщает агентство Bloomberg, венесуэльская криптовалюта получит название "петровалюта" или просто "петро".
Создание петро позволит Венесуэле "продвинуться в вопросах валютного суверенитета, проводить свои финансовые операции и победить финансовую блокаду", отметил президент страны.
Венесуэльская оппозиция назвала выступление Н.Мадуро клоунской эскападой и заявила, что его слова не заслуживают доверия, а у петро нет будущего.
Заявление было сделано на фоне продолжающегося обвала стоимости национальной валюты. По данным сайта dolartoday.com, за один доллар США на черном рынка Венесуэлы 4 декабря можно было получить более 103 тыс. боливаров, тогда как в июне - 10 тыс. боливаров за доллар.
В результате резкого падения боливара минимальная зарплата в Венесуэле в пересчете на твердую валюту составляет всего $4,30 в месяц.
По оценкам Международного валютного фонда, венесуэльский ВВП сократится на 12% в 2017 году, а в следующем году инфляция в стране превысит 2 300%.
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