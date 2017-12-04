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Социум 04.12.2017 15:43

Среднемесячная зарплата в Баку на 33% больше аналогичного показателя по стране

Среднемесячная номинальная заработная плата в Баку на 1 октября 2017 года составляет 783,8 манатов ($461 по текущему курсу – ИФ-Аз), что на 8% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Бакинском управлении статистики.

Отметим, что среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 октября 2017 года составляет 525,6 манатов ($309,1 по текущему курсу – ИФ-Аз), что на 7,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Таким образом, среднемесячная зарплата в столице превышает среднемесячную заработную плату по стране на 33%.

При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников промышленности, строительной и банковской сфере. Наиболее низкие зарплаты в сфере образования, здравоохранения, коммунальной сфере.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАКУ, ЗАРПЛАТА, СРЕДНЯЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]