Среднемесячная зарплата в Баку на 33% больше аналогичного показателя по стране

Среднемесячная номинальная заработная плата в Баку на 1 октября 2017 года составляет 783,8 манатов ($461 по текущему курсу – ИФ-Аз), что на 8% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Бакинском управлении статистики.

Отметим, что среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 октября 2017 года составляет 525,6 манатов ($309,1 по текущему курсу – ИФ-Аз), что на 7,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Таким образом, среднемесячная зарплата в столице превышает среднемесячную заработную плату по стране на 33%.

При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников промышленности, строительной и банковской сфере. Наиболее низкие зарплаты в сфере образования, здравоохранения, коммунальной сфере.

Б.Рустамбеков