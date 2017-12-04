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Дальнее зарубежье 04.12.2017 16:33

СМИ сообщили об убийстве бывшего президента Йемена Али Салеха, его партия это не подтверждает

СМИ сообщили о вероятном убийстве боевиками-хуситами бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха.

О возможной смерти президента сообщили иранский телеканал "Пресс-ТВ" и информагентство "Тасним".

Смерть А.Салеха подтвердили СМИ хуситов, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

Отмечается, что экс-президент, а также его заместитель Ареф Зока и генсек Партии национального конгресса Ясир аль-Авази были убиты в восточной части Саны.

Партия А.Салеха отрицает сообщения о его гибели.

В минувшие выходные в Йемене происходили жестокие столкновения между сторонниками А.Салеха и повстанцами-хуситами.

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Тэги: ЙЕМЕН, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, УБИЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]