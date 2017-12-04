СМИ сообщили об убийстве бывшего президента Йемена Али Салеха, его партия это не подтверждает

СМИ сообщили о вероятном убийстве боевиками-хуситами бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха.

О возможной смерти президента сообщили иранский телеканал "Пресс-ТВ" и информагентство "Тасним".

Смерть А.Салеха подтвердили СМИ хуситов, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

Отмечается, что экс-президент, а также его заместитель Ареф Зока и генсек Партии национального конгресса Ясир аль-Авази были убиты в восточной части Саны.

Партия А.Салеха отрицает сообщения о его гибели.

В минувшие выходные в Йемене происходили жестокие столкновения между сторонниками А.Салеха и повстанцами-хуситами.