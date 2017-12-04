Азербайджан стал полноправным членом Международного комитета военной медицины

Азербайджан избран полноправным членом Международного комитета военной медицины (МКВМ) на состоявшемся в Нью-Дели (Индия) 42-ом Всемирном Конгрессе комитета, сообщает пресс-служба Минобороны республики.
Согласно сообщению оборонного ведомства, начальник Главного медицинского управления министерства обороны генерал-майор Натиг Алиев назначен руководителем Национального представительства Азербайджана в МКВМ.
МКВМ создан в 1921 году в Бельгии с целью полноценного выполнения принципов Женевских конвенций для обеспечения обмена научной информацией по военной медицине.
Основной задачей комитета, состоящего из 112 государств, является поощрение обмена технологическими и научными опытами в области военной медицины.
Ф.Исазаде
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