Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0181 RUR   0.0289 GBR   2.2894 TRY   0.4327

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   63.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 13° 7 Дек 11° 8 Дек

Внешняя политика 04.12.2017 16:57

Азербайджан стал полноправным членом Международного комитета военной медицины

Азербайджан избран полноправным членом Международного комитета военной медицины (МКВМ) на состоявшемся в Нью-Дели (Индия) 42-ом Всемирном Конгрессе комитета, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Согласно сообщению оборонного ведомства, начальник Главного медицинского управления министерства обороны генерал-майор Натиг Алиев назначен руководителем Национального представительства Азербайджана в МКВМ.

МКВМ создан в 1921 году в Бельгии с целью полноценного выполнения принципов Женевских конвенций для обеспечения обмена научной информацией по военной медицине.

Основной задачей комитета, состоящего из 112 государств, является поощрение обмена технологическими и научными опытами в области военной медицины.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МКВМ, ЧЛЕНСТВО

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]