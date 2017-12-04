МВД Йемена подтвердило гибель экс-президента Али Абдаллы Салеха

Министерство внутренних дел Йемена, контролируемое боевиками-хуситами, официально заявило о гибели бывшего президента страны Али Абдаллы Салеха, сообщает "Аль-Джазира".

О гибели А.Салеха сообщила и Партия национального конгресса (ПНК), в которой он состоял.

Ранее сообщалось, что бывший президент, а также его заместитель Ареф Зока и генсек Партии национального конгресса Ясир аль-Авази, возможно, погибли при взрыве здания в восточной части Саны.

В минувшие выходные в Йемене происходили жестокие столкновения между сторонниками А.Салеха и повстанцами-хуситами.