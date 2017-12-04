Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики в 2017-2018 гг

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на ближайшие два года, поскольку глобальный импульс остается сильным и, вероятно, будет поддерживаться все более позитивным прогнозом инвестиций.

Как сообщается в обзоре агентства Global Economic Outlook (GEO), опубликованном в понедельник, в 2017 году ожидается подъем глобального ВВП на 3,2% и в следующем году - на 3,3%.

В начале октября Fitch оценивало эти показатели на уровне 3,1% и 3,2% соответственно.

В странах с развитой экономикой финансовые условия остаются очень благоприятными. При этом хорошая ситуация на рынке труда поддерживает доверие потребителей и расходы домохозяйств, отмечается в сообщении.

Темпы экономического подъема в США в следующем году должны ускориться в ответ на меры по сокращению налогов и усилению частных инвестиций, в результате чего Fitch пересмотрело прогноз роста ВВП страны до 2,3% с 2,1%.

Оценка повышения экономики еврозоны в 2018 году улучшена до 2,2% с 1,8%.

Прогноз для ВВП Великобритании повышен незначительно - до 1,6% в этом году и до 1,4% в следующем году.

"Замедление роста в Китае, вероятно, будет сдержанным, в то время как стабилизация цен на сырье поможет странам с развивающейся экономикой (EM) за пределами Китая продолжать восстанавливаться после резкого спада в 2015 году", - отмечается в отчете агентства.

В 2018 году увеличение ВВП КНР, вероятно, замедлится до 6,4% по сравнению с 6,8% в этом году.

Экономика стран EM в 2017 году увеличится на 5,1% после повышения на 4,3% по итогам прошлого года. В 2018 году темпы подъема ускорятся до 5,2%, поскольку восстановление в России и Бразилии усиливается, а Индия будет набирать обороты после того, как временные факторы ограничивали рост в этом году.

"После 2018 года весьма вероятно, что рост мировой экономики будет умеренным, в то время как денежно-кредитная политика будет ужесточаться", - отмечает главный экономист Fitch Брайан Култон.