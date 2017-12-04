Париж видит в ядерном соглашении с Ираном необходимость - французский посол

Франция считает, что ядерное соглашение с Ираном является необходимостью, сообщила посол Франции в РФ Сильви Берманн, выступая с лекцией перед студентами Уральского государственного университета в понедельник в Екатеринбурге.
"Что касается этой проблемы ядерного соглашения с Ираном, то позиция Франции весьма ясная. Мы считаем, что это ядерное соглашение является необходимостью, потому что позволяет миру быть более безопасным. И, кстати, президент Французский Республики объявил о том, что, конечно, надо будет попытаться договориться", - отметила С.Берманн.
По ее мнению, президент США Дональд Трамп пока не принял окончательное решение по данному вопросу. "Мне кажется, что Трамп не принял окончательного решения, он передал рассмотрение этого вопроса Конгрессу", - добавила посол.
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