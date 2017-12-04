Азербайджанский ИКБ "Никойл" увеличил уставный капитал на 19,2% – до 220 млн манатов, отмечается в сообщении банка.

"На внеочередном собрании акционеров, которое состоялось 21 апреля 2017 года, было принято единогласное решение завершить процесс увеличения уставного капитала банка. В рамках этого решения, уставный капитал банка увеличился на 35,5 млн манатов – до 220 млн манатов", - говорится в сообщении банка.

Банк Никойл действует в Азербайджане с 1994 года. Основным акционером банка является Topaz INVESTMENT.

А.Азизов