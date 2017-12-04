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Финансы 04.12.2017 17:13

Азербайджанский ИКБ Никойл увеличил уставный капитал на 19%

Азербайджанский ИКБ "Никойл" увеличил уставный капитал на 19,2% – до 220 млн манатов, отмечается в сообщении банка.

"На внеочередном собрании акционеров, которое состоялось 21 апреля 2017 года, было принято единогласное решение завершить процесс увеличения уставного капитала банка. В рамках этого решения, уставный капитал банка увеличился на 35,5 млн манатов – до 220 млн манатов", - говорится в сообщении банка.

Банк Никойл действует в Азербайджане с 1994 года. Основным акционером банка является Topaz INVESTMENT.

А.Азизов

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Тэги: БАНК, КАПИАЛ, УВЕЛИЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]