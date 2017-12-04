AzerGold направит более 4,4 млн манатов на строительство участка кучного выщелачивания руды и запасного бассейна с цианидом

ЗАО "AzerGold" заключило с ООО "AS Texnoservis" контракт на строительство участка по кучному выщелачиванию руды и резервного бассейна с цианидом в Дашкесанском районе Азербайджана, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"AzerGold заключило с AS Texnoservis контракт на строительство участка по кучному выщелачиванию руды и резервного бассейна с цианидом на территории переработки руды Човдар", - отметили в ведомстве.

Стоимость контракта составляет 4 млн 444 тыс. 668,3 манатов.

Рудное месторождение Човдар расположено в северной части Дашкесанского района Азербайджана. Данная территория включает уникальные и комплексные месторождения золота. Включая месторождение золота Човдар, здесь имеется 30 проявлений и точек минерализации уникального золота, 20 - мало-сульфидных медно- золотых руд и 50 - медно- полиметаллических.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Н.Аббасова