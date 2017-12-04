MBNP приостановила на месяц лицензию страхового агента Progress

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) приостановила действие страхового агента ООО "Progress" сроком на один месяц, отмечается в сообщении палаты.

"Палата при проверке деятельности страхового агентства выявила ряд нарушений страхового законодательства. В частности, отсутствие системы внутреннего надзора в рамках предотвращения отмывания "грязных денег", не проведение аттестации сотрудников. Для устранения выявленных нарушений компании предоставлен один месяц", - отмечается в сообщении.

В связи с этим на основании статьи 106.1 (106.1.7, 106.1.10) закона "О страховой деятельности" срок действия лицензии ООО "Progress" приостановлен на один месяц. В случае не устранения недостатков в этот период, Палата рассмотрит вопрос аннулирования ее лицензии.

ООО "Progress" лицензию на деятельность получило 29 февраля 2016 года.

А.Азизов