MBNP приостановила на месяц лицензию страхового агента Progress

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) приостановила действие страхового агента ООО "Progress" сроком на один месяц, отмечается в сообщении палаты.
"Палата при проверке деятельности страхового агентства выявила ряд нарушений страхового законодательства. В частности, отсутствие системы внутреннего надзора в рамках предотвращения отмывания "грязных денег", не проведение аттестации сотрудников. Для устранения выявленных нарушений компании предоставлен один месяц", - отмечается в сообщении.
В связи с этим на основании статьи 106.1 (106.1.7, 106.1.10) закона "О страховой деятельности" срок действия лицензии ООО "Progress" приостановлен на один месяц. В случае не устранения недостатков в этот период, Палата рассмотрит вопрос аннулирования ее лицензии.
ООО "Progress" лицензию на деятельность получило 29 февраля 2016 года.
А.Азизов
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