Более 2,5 тыс. жителей Донбасса погибли от боевых действий с 2014 г., 9 тыс. ранены - отчет ООН

С начала конфликта на юго-востоке Украины более 2,5 тыс. гражданских погибли, еще почти 10 тыс. получили ранения, говорится в отчете "Обзор гуманитарных нужд 2018" за ноябрь 2017 г., обнародованном на сайте "Humanitarian Response".
"В связи с тем, что стороны не придерживаются многочисленных соглашений о прекращении огня, с апреля 2014 года погибли более 2,5 тыс. гражданских мужчин, женщин и детей, а еще 9 тыс. получили ранения", - говорится в обнародованном в понедельник документе.
В отчете отмечается, что вдоль линии разграничения сторон ежедневно регистрируется в среднем 40 вооруженных столкновений.
"Почти 200 тыс. человек, которые проживают в 5-километровой зоне вдоль "линии разграничения" на подконтрольной правительству территории, регулярно получают ранения, теряют близких или соседей, получают повреждения их имущество и систематически возникают препятствия с доступом к основным услугам", - говорится в отчете.
Согласно данным в отчете, 3,4 млн. человек нуждаются в помощи, 60% из которых женщины и дети, а 30% - пожилые люди.
Humanitarian Response- специализированная цифровая служба Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГД).
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