Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0181 RUR   0.0289 GBR   2.2894 TRY   0.4327

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   63.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 13° 7 Дек 11° 8 Дек

СНГ 04.12.2017 18:33

Более 2,5 тыс. жителей Донбасса погибли от боевых действий с 2014 г., 9 тыс. ранены - отчет ООН

С начала конфликта на юго-востоке Украины более 2,5 тыс. гражданских погибли, еще почти 10 тыс. получили ранения, говорится в отчете "Обзор гуманитарных нужд 2018" за ноябрь 2017 г., обнародованном на сайте "Humanitarian Response".

"В связи с тем, что стороны не придерживаются многочисленных соглашений о прекращении огня, с апреля 2014 года погибли более 2,5 тыс. гражданских мужчин, женщин и детей, а еще 9 тыс. получили ранения", - говорится в обнародованном в понедельник документе.

В отчете отмечается, что вдоль линии разграничения сторон ежедневно регистрируется в среднем 40 вооруженных столкновений.

"Почти 200 тыс. человек, которые проживают в 5-километровой зоне вдоль "линии разграничения" на подконтрольной правительству территории, регулярно получают ранения, теряют близких или соседей, получают повреждения их имущество и систематически возникают препятствия с доступом к основным услугам", - говорится в отчете.

Согласно данным в отчете, 3,4 млн. человек нуждаются в помощи, 60% из которых женщины и дети, а 30% - пожилые люди.

Humanitarian Response- специализированная цифровая служба Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГД).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ЖЕРТВЫ, ООН


Похожие новости


Глава МИД Украины выступает за постепенный переход Донбасса под международный контроль Россия хочет сделать в Донбассе очередной замороженный конфликт - Кучма Красный Крест отправил в Донбасс 16 грузовиков с гуманитарной помощью Порошенко обещает вернуть Донбасс и Крым Украине мирным путем Порошенко изложит на Генассамблее ООН позицию Украины по вводу миротворцев в Донбасс Порошенко говорит о приоритете мирного решения проблем Донбасса и Крыма

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]