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СНГ 04.12.2017 19:04

Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича

Оболонский районный суд Киева продолжил заседание по рассмотрению уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, в заседании участвовал новый адвокат Игорь Ляшенко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в понедельник коллегия судей продолжила исследовать доказательства, предоставленные в этом деле главной военной прокуратурой Украины.

Ранее 26 октября 2017 году суд предоставил новоназначенному государственному защитнику В.Януковичу И.Ляшенко время до 4 декабря для ознакомления с материалами дела.

29 июня 2017 года суд принял решение рассматривать уголовное производство по обвинению В.Януковича в государственной измене и ряде других преступлений против государственности Украины по специальной (заочной) процедуре.

В.Янукович обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет) Уголовного кодекса Украины.

Со своей стороны В.Янукович отвергает обвинения в свой адрес.

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Тэги: УКРАИНА, ЯНУКОВИЧ, СУД, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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