Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича

Оболонский районный суд Киева продолжил заседание по рассмотрению уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, в заседании участвовал новый адвокат Игорь Ляшенко.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в понедельник коллегия судей продолжила исследовать доказательства, предоставленные в этом деле главной военной прокуратурой Украины.
Ранее 26 октября 2017 году суд предоставил новоназначенному государственному защитнику В.Януковичу И.Ляшенко время до 4 декабря для ознакомления с материалами дела.
29 июня 2017 года суд принял решение рассматривать уголовное производство по обвинению В.Януковича в государственной измене и ряде других преступлений против государственности Украины по специальной (заочной) процедуре.
В.Янукович обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет) Уголовного кодекса Украины.
Со своей стороны В.Янукович отвергает обвинения в свой адрес.
Азербайджан стал полноправным членом Международного комитета военной медицины
Азербайджан увеличит миротворческий контингент в Афганистане в I квартале 2018 года - Минобороны
Президент Азербайджана и спецпредставитель ЕС обменялись мнениями по карабахскому урегулированию
Уставный капитал ASK составит 5 млн манатов
Курс манат/доллар на 5 декабря - 1,7001 манат/$1
MBNP приостановила на месяц лицензию страхового агента Progress
Азеригаз за 11 месяцев газифицировал более 410 многоэтажных новостроек
Таможенники Азербайджана предотвратили попытку сбыта 6 кг контрабандного гашиша из Ирана
Среднемесячная зарплата в Баку на 33% больше аналогичного показателя по стране
Cеnub-2000 выполнит работы по благоустройству в Гахе на 3 млн манатов
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Nar продемонстрирует свои новейшие продукты на выставке BakuTel
Подключись к одному из пакетов Full оператора Nar, пользуйся неиспользованными бонусами в следующем месяце!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ