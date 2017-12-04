От боевых действий в Донбассе с начала 2017 г. погибли и ранены свыше 400 мирных жителей - СММ ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине сообщает более чем о 400 погибших и раненых среди гражданского населения в зоне конфликта в Донбассе в текущем году.
"За текущий год Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила более 400 жертв среди гражданского населения. Эта цифра включает в себя как погибших, так и раненых", - сказала заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Алешка Симкич на пресс-конференции в Харькове в понедельник.
Она отметила, что невыполнение Минских договоренностей, в частности, случаи нарушения соглашения о прекращении огня, увеличивает риск насилия на гендерной почве. Кроме того, миссия ОБСЕ фиксирует в зоне конфликта многочисленные случаи нарушения прав человека.
"Бесспорно, эта ситуация в первую очередь влияет на гражданское население и увеличивает риск насилия на гендерной почве, включая социальное насилие, бытовое насилие... Пережившие насилие часто сталкиваются и с другой трагедией - отсутствием социальных, экономических и других прав человека. Тысячи граждан (мужчины, женщины и дети) не имеют доступа к электричеству, газу, воде, поскольку в процессе затяжного конфликта продолжается разрушение инфраструктуры, проложенной через линию разграничения. Свобода передвижения также нарушается. Люди вынуждены много часов простаивать в очередях на пунктах пропуска без надлежащего укрытия, без гигиенических условий", - сказала А.Симкич.
Она также отметила, что СММ ОБСЕ изначально призывала открыть больше пунктов пропуска. "В настоящее время в Донецкой области их всего четыре, а в Луганской области - всего один пункт пропуска в Станице Луганской, и он пешеходный", - подчеркнула А.Симкич.
По ее словам, в 2017 году миссия фиксирует больше обращений со стороны женщин, ставших жертвами гендерного насилия в зоне конфликта.
"Нашу миссию больше знают по мониторингу режима прекращения огня. Сейчас мы развиваем мониторинг гендерных вопросов, и к нам больше начали обращаться", - сказала замглавы СММ ОБСЕ.
Она также подчеркнула необходимость создания большего количество приютов для жертв гендерного насилия, где они могли бы получить в том числе медицинскую и психологическую помощь. "Таких приютов на самом деле очень немного - лишь для нескольких сотен пострадавших. Но жертв больше", - сказала А.Симкич.
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