Проход в Госдуму будет запрещен не всем американским СМИ, а только тем, которые признаны иностранными агентами - источник

В проекте постановления, которое сегодня рассмотрит профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту, предлагается запретить проходить в Госдуму не всем американским СМИ, а только тем из них, которые признаны иностранными агентами, сообщил "Интерфаксу" в понедельник осведомленный источник в нижней палате парламента РФ.

"В проекте постановления, подготовленном к сегодняшнему заседанию комитета по контролю и регламенту, предлагается запретить проход в Госдуму лишь тем из СМИ Соединённых Штатов Америки, которые признаны иностранными агентами ", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что запрет на вход в Госдуму журналистам, представляющим США, может коснуться 21 СМИ этой страны.

Согласно списку аккредитации, опубликованному на официальном сайте МИД РФ, именно столько СМИ аккредитовано внешнеполитическим ведомством РФ от США.

Среди них агентства Bloomberg, Associated Press и Platts, газеты New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Washington Times, Christian Science Monitor. Из американских телеканалов при МИД РФ аккредитованы CNN, CBS, ABC, HBO, из радиостанций - "Голос Америки", радио "Свобода", National Public Radio.

Также аккредитованы в РФ американские журналы Newsweek, Atlantic, Hollywood Reporter, Orthodox Word, Road To Emmaus, фотоагентство VII Photo Agency.