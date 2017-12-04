Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0181 RUR   0.0289 GBR   2.2894 TRY   0.4327

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.36 Brent   63.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 13° 7 Дек 11° 8 Дек

СНГ 04.12.2017 19:30

Проход в Госдуму будет запрещен не всем американским СМИ, а только тем, которые признаны иностранными агентами - источник

В проекте постановления, которое сегодня рассмотрит профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту, предлагается запретить проходить в Госдуму не всем американским СМИ, а только тем из них, которые признаны иностранными агентами, сообщил "Интерфаксу" в понедельник осведомленный источник в нижней палате парламента РФ.

"В проекте постановления, подготовленном к сегодняшнему заседанию комитета по контролю и регламенту, предлагается запретить проход в Госдуму лишь тем из СМИ Соединённых Штатов Америки, которые признаны иностранными агентами ", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что запрет на вход в Госдуму журналистам, представляющим США, может коснуться 21 СМИ этой страны.

Согласно списку аккредитации, опубликованному на официальном сайте МИД РФ, именно столько СМИ аккредитовано внешнеполитическим ведомством РФ от США.

Среди них агентства Bloomberg, Associated Press и Platts, газеты New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Washington Times, Christian Science Monitor. Из американских телеканалов при МИД РФ аккредитованы CNN, CBS, ABC, HBO, из радиостанций - "Голос Америки", радио "Свобода", National Public Radio.

Также аккредитованы в РФ американские журналы Newsweek, Atlantic, Hollywood Reporter, Orthodox Word, Road To Emmaus, фотоагентство VII Photo Agency.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, США, СМИ


Похожие новости


В Сирии после нанесения поражения террористам может понадобиться период специальных операций - Шаманов Госдума РФ приняла закон об упрощении регистрации ИП и юрлиц В Госдуме отреагируют на снятие в США российских флагов над диппредставительствами РФ Слуцкий считает правильным, что глава ПАСЕ подал в отставку до начала сессии ассамблеи Думский комитет рекомендовал к ратификации соглашение между Россией и Арменией об Объединенной группировке войск Госдума назначила Эльвиру Набиуллину на должность председателя ЦБ на новый срок

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]