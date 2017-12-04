Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев в понедельник в ходе прений сторон в суде рассказал о странностях вокруг его приезда 14 ноября 2016 года в "Роснефть".
"Роснефть" - это крупнейшая компания в стране. С ним (Сечиным) потом ещё работать, как я тогда думал. Кроме того на чашу весов в пользу поехать в "Роснефть" легла возможность посмотреть компанию", - сказал А.Улюкаев, отметив, что глава "Роснефти" очень настойчиво приглашал его к себе и не хотел продолжать разговор по телефону или где-то ещё.
По словам экс-министра, после приезда в компанию его смутил тот факт, что И.Сечин встретил его у порога.
"Я был в разных компаниях - и в РЖД, и в Газпроме, и в других, но никогда глава компании не встречал меня у порога. Это прерогатива более высоких лиц - вице-премьера или премьера правительства", - уточнил экс-министр.
Также он отметил, что его смутил внешний вид И.Сечина, который явно не соответствовал деловому стилю и предполагаемым переговорам. "Он был в каком-то вязаном свитере, как будто на зимнюю рыбалку собрался", - сказал А.Улюкаев.
Также он вспомнил про эксперимент прокурора со взвешиванием $2 млн и рассказал, что сам провёл исследование.
"Я провёл собственное исследование, согласно которому в такой чемодан, как тот в котором взвешивали деньги, посещается 10-12 бутылок вина в подарочной упаковке, которые весят не меньше (21,95 кг). Почему я подумал, что там вино? Мои знакомые знали, что мне дарят книги и вино. Я эти вещи люблю. И тем более, что Сечин об этом (что подарит вино - ИФ) говорил ещё в Гоа", - заключил А.Улюкаев.
Бывший министр в очередной раз заявил о имевшей место в отношении себя провокации взятки и оговорок со стороны главы "Роснефти" И.Сечина и тогдашнего руководителя службы безопасности компании Олега Феактистова.
В связи с этим А.Улюкаев потребовал у суда направить в Следственный комитет материалы для проведении проверки о привлечении их к ответственности за ложный донос.
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