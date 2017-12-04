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СНГ 04.12.2017 20:05

Во Франции ждут Россию на конференцию по обсуждению проблемы изменения климата - посол в РФ

Россия и Китай приглашены участвовать в конференции, посвященной проблемам изменения климата, которая пройдет 12 декабря во Франции, сообщила французский посол в РФ Сильви Берманн.

"Я думаю, что и Россия, и Китай поняли, что вопросы изменения климата очень серьёзные", - отметила С.Берманн во время выступления перед студентами Уральского государственного университета в понедельник в Екатеринбурге.

По ее словам, эти две страны изменили свое мнение и теперь данный вопрос также считают приоритетным.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, КЛИМАТ, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]