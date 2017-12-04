Во Франции ждут Россию на конференцию по обсуждению проблемы изменения климата - посол в РФ

Россия и Китай приглашены участвовать в конференции, посвященной проблемам изменения климата, которая пройдет 12 декабря во Франции, сообщила французский посол в РФ Сильви Берманн.

"Я думаю, что и Россия, и Китай поняли, что вопросы изменения климата очень серьёзные", - отметила С.Берманн во время выступления перед студентами Уральского государственного университета в понедельник в Екатеринбурге.

По ее словам, эти две страны изменили свое мнение и теперь данный вопрос также считают приоритетным.