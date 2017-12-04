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СНГ 04.12.2017 18:39

Под запрет на проход в Госдуму могут подпасть до десятка СМИ США - МИД РФ

Около десяти американских СМИ могут быть лишены доступа в Госдуму, сообщила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как мы понимаем на уровне исполнительной власти, речь может идти как минимум о девяти-десяти СМИ США. А какие именно - пусть будет сюрпризом", - сказала М.Захарова в понедельник на заседании комитета по контролю и регламенту Госдумы.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, РОССИЯ, МИД, США, ГОСДУМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]