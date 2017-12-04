Под запрет на проход в Госдуму могут подпасть до десятка СМИ США - МИД РФ

Около десяти американских СМИ могут быть лишены доступа в Госдуму, сообщила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как мы понимаем на уровне исполнительной власти, речь может идти как минимум о девяти-десяти СМИ США. А какие именно - пусть будет сюрпризом", - сказала М.Захарова в понедельник на заседании комитета по контролю и регламенту Госдумы.