Россия никогда не использовала свое законодательство для давления на зарубежные СМИ, работающие в РФ - МИД РФ

Российское законодательство, регулирующее работу в РФ иностранных журналистов, никогда не применялось для ущемления прав зарубежных СМИ и давления на них, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Положения законодательных актов (регулирующих работу иностранных СМИ в России - ИФ) никогда не использовались для ущемления прав иностранных журналистов ни по политическим, ни по каким-либо другим причинам. Никогда эти законодательные акты не применялись в отношении какого-либо давления на иностранных корреспондентов. Я также хотела бы отметить, что у нас в стране на законодательном уровне запрещена любая форма цензура и никогда не допускались никакие даже близко стоящие случаи, действия в отношении иностранных корреспондентов", - сказала М.Захарова в понедельник на заседании комитета по контролю и регламенту Госдумы.
По ее словам, работа иностранных СМИ на территории России регулируется двумя правовыми актами: законом о СМИ и правилами аккредитации иностранных СМИ, утвержденными постановлением правительства от 1994 года.
"Данные законодательные акты направлены, прежде всего, на гарантирование прав и свобод иностранных журналистов. Эти законы не ограничивают их права, а наделяют иностранных журналистов, которые работают в РФ как на постоянной основе, так и на временной основе, правами такими же какими обладают и российские СМИ", - сказала М.Захарова.
"Мы неоднократно подчеркивали, что наша задача - создание комфортных условий для осуществления профессиональной деятельности иностранных журналистов на территории нашей страны. Либеральный характер данных законодательных актов подтверждается и отзывами самих аккредитованных в России представителей СМИ, а также представителями экспертного сообщества", - отметила она.
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