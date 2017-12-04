РФ снимет ограничения с американских СМИ в случае прекращения давления на российские СМИ в США - МИД России

Россия примет зеркальные меры и снимет все ограничения с американских СМИ, если в США прекратится давление на российские СМИ, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хочу подчеркнуть, что точно так же, как нынешние решения, которые можно считать согласованными, являются зеркальной мерой, точно такие же зеркальные меры будут приняты, если ограничения в отношении российских СМИ в США будут сняты", - сказала М.Захарова журналистам в Госдуме.

"Если будут сняты ограничения на деятельность российских СМИ в США, прекратится давление, прекратятся бесконечные попытки изъять из американского информационного пространства российский телеканал, все будет точно так же отыграно и у нас", - подчеркнула она.