Россельхознадзор обвинил PepsiCo в незаконном получении служебной информации госорганов

Россельхознадзор обвинил компанию PepsiCo в незаконном получении внутренней служебной информации госорганов. В PepsiCo эти обвинения отвергают.

Согласно сообщению службы, во время встречи представителей Национального союза производителей молока (Союзмолоко) с руководством Россельхознадзора вице-президент компании PepsiCo по корпоративным отношениям в России, Украине, СНГ и странах Центральной Европы Сергей Глушков представил копию внутреннего служебного документа Россельхознадзора, имеющего ограничительную пометку "Для служебного пользования". При этом по информации делопроизводства Россельхознадзора, этот документ в адрес компании PepsiCo не направлялся.

"Данный факт говорит о том, что американская компания использует незаконные методы получения информации государственных органов", - говорится в сообщении.

В связи с этим Россельхознадзор обратился в адрес старшего управляющего по взаимодействию с органами государственной власти PepsiCo -Россия Дмитрия Третьякова с просьбой в кратчайшие сроки предоставить Россельхознадзору информацию, кем и когда внутренний служебный документ был направлен в компанию. Кроме того, служба попросила обосновать причину сбора внутренней служебной информации ограниченного распространения Россельхознадзора компанией PepsiCo.

По факту разглашения информации ограниченного распространения в Россельхознадзоре будет проведено служебное расследование.

Между тем, как заявил "Интерфаксу" С.Глушков, информация, размещенная на сайте Россельхознадзора, не соответствует действительности. "Мы не получали от Россельхознадзора никаких запросов по поводу их служебной переписки и не предоставляли никаких документов под грифом "для служебного пользования" руководству Россельхознадзора", - сказал он.

При этом С.Глушков подчеркнул, что "и российская компания "Вимм-Билль-Данн", и компания PepsiCo, являющаяся членом Консультационного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), используют только законные методы взаимодействия с органами государственной власти и СМИ".

PepsiCo владеет в России более 40 предприятиями. В 2011 году она завершила сделку по покупке ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания", которое является одним из ведущих производителей молочной и соковой продукции в России.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании "ПепсиКо Холдингс" (представляет интересы PepsiCo в РФ) в прошлом году составила 120,6 млрд рублей против 102,5 млрд рублей годом ранее.