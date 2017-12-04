Уставный капитал ASK составит 5 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению деятельности ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (ASK).

Указом утвержден устав ASK. Также в соответствии с указом на баланс ASK передается имущество, имеющееся на балансе ЗАО "Аграркредит"; список проблемных активов, которыми располагает ЗАО "Аграркредит" (полученных от Международного банка Азербайджана).

Уставный капитал ASK утвержден в размере 5 млн манатов. Кроме того, на баланс ASK передаются проблемные кредиты Международного банка Азербайджана в размере 3 млрд 854,3 млн манатов.

Б.Рустамбеков