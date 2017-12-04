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Бизнес и законодательство 04.12.2017 20:22

Уставный капитал ASK составит 5 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению деятельности ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (ASK).

Указом утвержден устав ASK. Также в соответствии с указом на баланс ASK передается имущество, имеющееся на балансе ЗАО "Аграркредит"; список проблемных активов, которыми располагает ЗАО "Аграркредит" (полученных от Международного банка Азербайджана).

Уставный капитал ASK утвержден в размере 5 млн манатов. Кроме того, на баланс ASK передаются проблемные кредиты Международного банка Азербайджана в размере 3 млрд 854,3 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, УКАЗ, ASK


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]