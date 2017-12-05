Решение Трампа относительно Иерусалима будет обнародовано позднее - Белый дом

Пока президент США Дональд Трамп не готов объявить о решении, касающемся признания Иерусалим столицей Израиля, сообщил журналистам представитель Белого дома Хоган Гидли.

"Никакого объявления о том, что мы отказываемся (от признания - ИФ) сегодня не будет", - заявил он.

Пи этом чиновник отметил, что ранее Д.Трамп "дал понять, что это касается вопроса "когда", а не "если", добавив, что о решении будет объявлено "в ближайшие дни".

В то же время, ряд руководителей арабских и других зарубежных стран высказались против признания Иерусалима столицей Израиля, подчеркнув, что это приведет к нагнетанию напряженности в регионе и подорвет мирные усилия на Ближнем Востоке.

Так, президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонной беседы с Д.Трампом отметил, что обеспокоен таким возможным решением Вашингтона, сообщила администрация главы французского государства.

Э.Макрон заявил, что статус Иерусалима может быть определен только по итогам мирных переговоров между Израилем и Палестиной.

В кратком сообщении Белого дома, посвященном телефонной беседе, об обеспокоенности французского президента не упоминается.

В нем лишь говорится, что главы государств "согласились с тем, что разногласия между правительством Ирака и региональным правительством Курдистана должны решаться путем диалога", а также о том, что лидеры обсудили "пути мира на Ближнем Востоке".

"В ходе беседы стороны подтвердили тесные отношения между США и Францией как союзников, приверженных стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - подчеркнул Белый дом.