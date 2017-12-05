Посол Украины в США надеется, что Трамп до конца года подпишет закон о выделении стране $50 млн на летальное оружие

Посол Украины в США Валерий Чалый рассчитывает, что президент США Дональд Трамп до конца текущего года подпишет закон о предоставлении Украине $50 млн на летальное оружие, уже сейчас Америка предоставляет оперативно-тактическое оружие.

"Думаю, что это будет еще в этом году (подписание соответствующего закона - ИФ). А что касается предоставления мощного летального оружия, то это отдельное решение, которое должно быть принято именно президентом, все подготовительные процедуры на сегодняшний день проведены. Это политическое решение, и оно будет приниматься с учетом национальных интересов США", - сказал посол в интервью "Радио Свобода".

Отвечая на вопрос о том, есть ли еще какие-то контракты относительно предоставления Украине оружия, В.Чалый заметил: "Я только могу сказать, что все контракты, которые существуют, в рамках международного законодательства. И Украина как страна, которая должным образом выполняет требования экспортного контроля, имеет право на закупку вооружений. Список шире, но ограничивается тактическим видом вооружений, летальным в том числе. (...) Америка предоставляет оружие, но это оружие оперативно-тактическое".