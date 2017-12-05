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Дальнее зарубежье 05.12.2017 08:03

Посол Украины в США надеется, что Трамп до конца года подпишет закон о выделении стране $50 млн на летальное оружие

Посол Украины в США Валерий Чалый рассчитывает, что президент США Дональд Трамп до конца текущего года подпишет закон о предоставлении Украине $50 млн на летальное оружие, уже сейчас Америка предоставляет оперативно-тактическое оружие.

"Думаю, что это будет еще в этом году (подписание соответствующего закона - ИФ). А что касается предоставления мощного летального оружия, то это отдельное решение, которое должно быть принято именно президентом, все подготовительные процедуры на сегодняшний день проведены. Это политическое решение, и оно будет приниматься с учетом национальных интересов США", - сказал посол в интервью "Радио Свобода".

Отвечая на вопрос о том, есть ли еще какие-то контракты относительно предоставления Украине оружия, В.Чалый заметил: "Я только могу сказать, что все контракты, которые существуют, в рамках международного законодательства. И Украина как страна, которая должным образом выполняет требования экспортного контроля, имеет право на закупку вооружений. Список шире, но ограничивается тактическим видом вооружений, летальным в том числе. (...) Америка предоставляет оружие, но это оружие оперативно-тактическое".

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Тэги: УКРАИНА, США, ОРУЖИЕ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]