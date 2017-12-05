Новое правительство Зимбабве приведено к присяге

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва провел церемонию по приведению к присяге нового кабинета министров, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП).

В состав правительства вошли 22 министра и 10 министров по делам отдельных провинций.

При этом в состав правительства вошло значительное количество военных офицеров, отмечает в АП.

Так, занимавший при Роберте Мугабе пост главы военно-воздушных сил Зимбабве Перенс Шири стал министром сельского хозяйства и земельных дел. Также Э.Мнангагва назначил генерала Сибусисо Мойо, сыгравшего активную роль в недавних событиях в Зимбабве, министром иностранных дел.

После церемонии принесения присяги Э.Мнангагва сообщил, что теперь приоритетом во внутренней политике является возрождение пострадавшей экономики Зимбабве.