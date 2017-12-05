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Дальнее зарубежье 05.12.2017 08:58

Новое правительство Зимбабве приведено к присяге

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва провел церемонию по приведению к присяге нового кабинета министров, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП).

В состав правительства вошли 22 министра и 10 министров по делам отдельных провинций.

При этом в состав правительства вошло значительное количество военных офицеров, отмечает в АП.

Так, занимавший при Роберте Мугабе пост главы военно-воздушных сил Зимбабве Перенс Шири стал министром сельского хозяйства и земельных дел. Также Э.Мнангагва назначил генерала Сибусисо Мойо, сыгравшего активную роль в недавних событиях в Зимбабве, министром иностранных дел.

После церемонии принесения присяги Э.Мнангагва сообщил, что теперь приоритетом во внутренней политике является возрождение пострадавшей экономики Зимбабве.

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Тэги: ЗИМБАБВЕ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРИСЯГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]