Новое правительство Зимбабве приведено к присяге

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва провел церемонию по приведению к присяге нового кабинета министров, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП).
В состав правительства вошли 22 министра и 10 министров по делам отдельных провинций.
При этом в состав правительства вошло значительное количество военных офицеров, отмечает в АП.
Так, занимавший при Роберте Мугабе пост главы военно-воздушных сил Зимбабве Перенс Шири стал министром сельского хозяйства и земельных дел. Также Э.Мнангагва назначил генерала Сибусисо Мойо, сыгравшего активную роль в недавних событиях в Зимбабве, министром иностранных дел.
После церемонии принесения присяги Э.Мнангагва сообщил, что теперь приоритетом во внутренней политике является возрождение пострадавшей экономики Зимбабве.
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