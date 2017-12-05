Трамп и Макрон подтвердили необходимость разрешения разногласий между правительством Ирака и Курдистаном путем диалога

Лидеры США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора подтвердили необходимость разрешения путем диалога разногласий между правительством Ирака и Курдистаном, сообщает Белый дом.
"Президенты согласились, что иракскому правительству и региональному правительству Курдистана необходимо разрешить свои разногласия путем диалога", - говорится в распространенном сообщении.
Подчеркивается, что Д.Трамп и Э.Макрон "обсудили также путь к миру на Ближнем Востоке".
"В разговоре подтвердилась тесная связь между Соединенными Штатами и Францией как союзников, приверженных стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон с 4 по 8 декабря посетит Брюссель, Вену и Париж. В Париже он встретится с различными французскими лидерами и обсудит с ними Сирию, Иран, Ливан, Ливию, КНДР и Сахель.
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