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Дальнее зарубежье 05.12.2017 09:29

Трамп и Макрон подтвердили необходимость разрешения разногласий между правительством Ирака и Курдистаном путем диалога

Лидеры США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора подтвердили необходимость разрешения путем диалога разногласий между правительством Ирака и Курдистаном, сообщает Белый дом.

"Президенты согласились, что иракскому правительству и региональному правительству Курдистана необходимо разрешить свои разногласия путем диалога", - говорится в распространенном сообщении.

Подчеркивается, что Д.Трамп и Э.Макрон "обсудили также путь к миру на Ближнем Востоке".

"В разговоре подтвердилась тесная связь между Соединенными Штатами и Францией как союзников, приверженных стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон с 4 по 8 декабря посетит Брюссель, Вену и Париж. В Париже он встретится с различными французскими лидерами и обсудит с ними Сирию, Иран, Ливан, Ливию, КНДР и Сахель.

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Тэги: США, ФРАНЦИЯ, ТРАМП, МАКРОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]