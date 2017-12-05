Министр финансов Украины заявил, что на него оказывается политическое давление

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил о политическом давлении на него и его команду со стороны правоохранительных органов в связи с досудебным расследованием прокуратурой деятельности организации "Благотворительный фонд (БФ) "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе".
"То, что происходит с Центром Бендукидзе, - это прямое политическое давление на меня, на мою команду, на близких ко мне людей", - сообщил глава Минфина в эфире телеканала ICTV в понедельник.
По его словам, давление оказывают правоохранительные органы как реакцию на прекращение Минфином схем с налогом на добавленную стоимость (НДС).
Как сообщалось, Шевченковский райсуд Киев разрешил Генпрокуратуре Украины получить доступ к документам "Центра Бендукидзе". Изучению подлежат выписки из счетов организации, начиная с даты основания и до 27 октября 2017 года, ее регистрационные данные, копии паспортов учредителей и должностных лиц, другие документы.
БФ "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе" основан летом 2015 года нынешним министром финансов А.Данилюком совместно с экс-главой Одесской облгосадминистрации Михэилом Саакашвили, экс-главредом журнала "Форбс" Владимиром Федориным и вице-президентом Киевской школы экономики Юлией Тычкивской.
ОБСЕ проведет 6 декабря мониторинг на линии карабахского фронта
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджан стал полноправным членом Международного комитета военной медицины
Казахстан пошел на большой компромисс, согласившись продлить соглашение ОПЕК+ - Минэнерго
АБР утвердил выделение Азербайджану кредита в $400 млн на развитие железнодорожной системы
Доллар стабилен в паре с евро, дорожают валюты Австралии и Новой Зеландии
Азеригаз за 11 месяцев газифицировал более 410 многоэтажных новостроек
Таможенники Азербайджана предотвратили попытку сбыта 6 кг контрабандного гашиша из Ирана
Среднемесячная зарплата в Баку на 33% больше аналогичного показателя по стране
Cеnub-2000 выполнит работы по благоустройству в Гахе на 3 млн манатов
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Азербайджане реализуется проект «Совершенствование методик преподавания русского языка и литературы». Фоторепортаж
Nar продемонстрирует свои новейшие продукты на выставке BakuTel
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ