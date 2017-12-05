Министр финансов Украины заявил, что на него оказывается политическое давление

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил о политическом давлении на него и его команду со стороны правоохранительных органов в связи с досудебным расследованием прокуратурой деятельности организации "Благотворительный фонд (БФ) "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе".

"То, что происходит с Центром Бендукидзе, - это прямое политическое давление на меня, на мою команду, на близких ко мне людей", - сообщил глава Минфина в эфире телеканала ICTV в понедельник.

По его словам, давление оказывают правоохранительные органы как реакцию на прекращение Минфином схем с налогом на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщалось, Шевченковский райсуд Киев разрешил Генпрокуратуре Украины получить доступ к документам "Центра Бендукидзе". Изучению подлежат выписки из счетов организации, начиная с даты основания и до 27 октября 2017 года, ее регистрационные данные, копии паспортов учредителей и должностных лиц, другие документы.

БФ "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе" основан летом 2015 года нынешним министром финансов А.Данилюком совместно с экс-главой Одесской облгосадминистрации Михэилом Саакашвили, экс-главредом журнала "Форбс" Владимиром Федориным и вице-президентом Киевской школы экономики Юлией Тычкивской.