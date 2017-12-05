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Дальнее зарубежье 05.12.2017 09:08

Верховный суд США разрешил применять запрет на въезд в страну жителям шести стран

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа в полной мере применять запрет на въезд в Соединенные Штаты жителям шести преимущественно мусульманских стран, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс.

"Верховный суд разрешает полное вступление в силу иммиграционного указа Трампа, который распространяется на граждан шести преимущественно мусульманских стран", - говорится в сообщении.

Запрет на въезд распространяется на путешествующих из Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена, уточняет агентство.

Телеканал CNN отмечает, что это новая версия иммиграционного указа Д.Трампа.

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Тэги: США, СУД, ВЪЕЗД, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]