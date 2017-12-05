Верховный суд США разрешил применять запрет на въезд в страну жителям шести стран

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа в полной мере применять запрет на въезд в Соединенные Штаты жителям шести преимущественно мусульманских стран, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс.

"Верховный суд разрешает полное вступление в силу иммиграционного указа Трампа, который распространяется на граждан шести преимущественно мусульманских стран", - говорится в сообщении.

Запрет на въезд распространяется на путешествующих из Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена, уточняет агентство.

Телеканал CNN отмечает, что это новая версия иммиграционного указа Д.Трампа.