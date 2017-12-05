В Азербайджане реализуется проект «Совершенствование методик преподавания русского языка и литературы». Фоторепортаж

С 21 по 30 ноября с.г. в Азербайджанской Республике прошли пять методических семинаров для учителей русского языка и литературы. Они реализованы в рамках проекта представительства Россотрудничества в Азербайджане и Российского информационно-культурного центра в городе Баку (РИКЦ) «Совершенствование методик преподавания русского языка и литературы», при поддержке Министерства образования Азербайджанской Республики, и стали итоговыми в 2017 году.

Семинары прошли в городах Гяндже, Шамкире, Ленкорани, Шеки и Габале. В них приняли участие 605 учителей русского языка и литературы 130 школ из 23 регионов Азербайджана.

Их ведущими выступили лучшие педагоги бакинских общеобразовательных учреждений Наиба Керимли, Сона Аббасова, Виктория Алекперова, Дильбар Мамедова, Солмаз Гусейнова и Сабина Джафарова.

Участники семинаров получили методические материалы, которые помогут им в дальнейшей работе. Следует отметить, что они подготовлены лучшими практиками преподавания русского языка и литературы в Азербайджане.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов передал всем школам, в которых проходили семинары, комплекты учебной, учебно-методической и художественной литературы на русском языке.