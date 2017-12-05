Уставный капитал ASK составит 500 млн манатов

Уставный капитал ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (ASK) составит 500 млн манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 декабря утвердил устав ASK.
Уставный капитал разделен на 500 млн акций номиналом в 1 манат за ценную бумагу. Все акции принадлежат государству.
Управление ASK осуществляется посредством общего собрания акционеров.
Для управления корпорацией создается Наблюдательный совет в составе 5 человек, которые будут назначаться президентом страны. Кроме этого, текущее управление деятельности корпорацией возлагается на генерального директора.
Как сообщалось ранее, президент И.Алиев 6 ноября 2017 года подписал указ о создании корпорации. Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала.
А.Азизов
ОБСЕ проведет 6 декабря мониторинг на линии карабахского фронта
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджан стал полноправным членом Международного комитета военной медицины
Азеригаз за 11 месяцев газифицировал более 410 многоэтажных новостроек
Таможенники Азербайджана предотвратили попытку сбыта 6 кг контрабандного гашиша из Ирана
Среднемесячная зарплата в Баку на 33% больше аналогичного показателя по стране
Cеnub-2000 выполнит работы по благоустройству в Гахе на 3 млн манатов
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
Найден тайник оружия, которым воспользовались ликвидированные в Тбилиси террористы - глава службы госбезопасности Грузии
Ашхабад и Тегеран будут решать в международном арбитражном суде вопрос о задолженности Ирана за поставленный туркменский газ
Министр финансов Украины заявил, что на него оказывается политическое давление
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Азербайджане реализуется проект «Совершенствование методик преподавания русского языка и литературы». Фоторепортаж
Nar продемонстрирует свои новейшие продукты на выставке BakuTel
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ