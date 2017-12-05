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Финансы 05.12.2017 09:20

Уставный капитал ASK составит 500 млн манатов

Уставный капитал ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (ASK) составит 500 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 декабря утвердил устав ASK.

Уставный капитал разделен на 500 млн акций номиналом в 1 манат за ценную бумагу. Все акции принадлежат государству.

Управление ASK осуществляется посредством общего собрания акционеров.

Для управления корпорацией создается Наблюдательный совет в составе 5 человек, которые будут назначаться президентом страны. Кроме этого, текущее управление деятельности корпорацией возлагается на генерального директора.

Как сообщалось ранее, президент И.Алиев 6 ноября 2017 года подписал указ о создании корпорации. Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала.

А.Азизов

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Тэги: ASK, КАПИТАЛ, РАЗМЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]