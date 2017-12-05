Премьер Казахстана обещает привлекательные условия работы иностранным инвесторам

Иностранным инвесторам надо раздавать "пряники", чтобы заинтересовать их работой в Казахстане, считает премьер-министр страны Бакытжан Сагинтаев.

"Чтобы было интересно нашим инвесторам, надо "пряники" давать. Эти "пряники" мы написали в наших законах, которые сейчас рассматриваются в парламенте. Это и в Налоговом кодексе, и свободные зоны, и индустриальные зоны. То есть в тех сферах, где вы работаете, вы должны получать "пряники", чтобы было интересно. У вас есть выбор, в какую страну прийти, но мы хотим, чтобы вы пришли к нам", - сказал Б.Сагинтаев на "круглом столе" Kazakhstan Global Investment Roundtable в Астане во вторник.

В качестве примера отрасли, в которую можно привлечь большие инвестиции, глава Кабмина называет логистику.

"Мы не имеем в виду, что только на том, что там "пролетают" контейнеры и автомобили, мы должны заработать. Но здесь большая логистика, и на этой логистике рабочих мест будет создаваться очень много. Протяженность только нашей территории автомобильных дорог 3 тыс. км. Это огромный потенциал, чтобы от Китая довезти груз до Европы, на этом участке можно очень много заработать. Поэтому я согласен с тем, что необходимо переориентировать все инвестиции, которые должны прийти к нам", - добавил Б.Сагинтаев.