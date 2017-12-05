Цены на нефть слабо растут после падения накануне, Brent - $62,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются в ходе азиатских торгов во вторник после падения днем ранее впервые за три сессии.

Позитивное влияние на рынок оказывают прогнозы относительно сокращения коммерческих запасов нефти в СШФ на прошлой неделе, сообщает Dow Jones.

Кроме того, добыча нефти ОПЕК в ноябре, по расчетам информационных агентств, упала до минимума за полгода. В результате входящие в картель страны выполняли условия соглашения о сокращении производства более чем на 100%.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:12 подорожали на $0,06 (0,1%) - до $62,51 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена уменьшилась на $1,28 (2,01%) и составляла $62,45 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь утром во вторник выросли на $0,1 (0,17%) - до $57,57 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на $0,89 (1,53%) и составляла на закрытие $57,47 за баррель. Это было самое значительное падение за последние три недели.

Официальные данные о резервах топлива в США министерство энергетики опубликует в среду в 19:30.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют уменьшение запасов нефти за минувшую неделю на 4,1 млн баррелей.