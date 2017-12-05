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Карабахский конфликт 05.12.2017 10:00

ОБСЕ проведет 6 декабря мониторинг на линии карабахского фронта

ОБСЕ 6 декабря проведет очередной мониторинг на линии карабахского фронта, сообщает Минобороны Азербайджана.

"В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 6 декабря 2017 года на на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села Куропаткино Ходжавендского района, планируется проведение очередного мониторинга ", - отмечается в сообщении.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Огниен Йович и Саймон Тиллер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Геннадий Петрика.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, МОНИТОРИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]