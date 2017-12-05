ОБСЕ проведет 6 декабря мониторинг на линии карабахского фронта

ОБСЕ 6 декабря проведет очередной мониторинг на линии карабахского фронта, сообщает Минобороны Азербайджана.

"В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 6 декабря 2017 года на на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села Куропаткино Ходжавендского района, планируется проведение очередного мониторинга ", - отмечается в сообщении.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Огниен Йович и Саймон Тиллер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Геннадий Петрика.

Ф.Исазаде